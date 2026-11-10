Basarab Panduru a alcătuit echipa ideală a turului sezonului regulat din Superliga

Basarab Panduru (56 de ani), fostul internațional român, a alcătuit cel mai bun prim „11” la finalul turului sezonului regulat din Superliga, după ce luni seara s-a tras cortina peste primele 15 runde din această stagiune. În momentul opririi campionatului, Universitatea Craiova este lider, cu 33 de puncte. Tot 33 de puncte are și Dinamo, în timp ce podiumul este completat de Rapid, cu 31 de puncte. ...

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