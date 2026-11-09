Basarab Panduru a făcut Top 3 fotbaliști și antrenori din Superliga: „Întotdeauna mi-au plăcut”

Basarab Panduru (56 de ani), fostul internațional român, a analizat prima jumătate a sezonului regular din Superliga și a evidențiat fotbaliștii și antrenorii care l-au impresionat cel mai mult după disputarea primelor 15 etape. Fostul mijlocaș a nominalizat trei jucători pentru titlul de cel mai bun fotbalist al turului: Alexandru Cicâldău (29 de ani) și Nicușor Bancu (34 de ani), ambii de la Universitatea Craiova, respectiv Danny Armstrong (29 de ani), de la Dinamo. ...

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