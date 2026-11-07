Baschet interzis cardiacilor! Vâlcea învinge la limită Argeșul, sprijinită masiv de vulcanul numit Sala Traian

Un meci de playoff înainte de vreme, cu puls 200 până la ultima sirenă. 2.500 de spectatori (1.812 plătitori) în Sala Traian din Râmnicu Vâlcea, 40 de minute de baschet în care niciuna dintre echipe nu a reușit să se desprindă decisiv și un final care a ținut toată sala cu sufletul la gură. Un […]

Sursa: Valcea Info Citește mai departe la sursa originală ↗