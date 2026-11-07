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S-a finalizat lărgirea la patru benzi a DN 79, între Aeroportul Oradea și Nojorid
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Sport

Baschet interzis cardiacilor! Vâlcea învinge la limită Argeșul, sprijinită masiv de vulcanul numit Sala Traian

a Scris de adrian pană
Baschet interzis cardiacilor! Vâlcea învinge la limită Argeșul, sprijinită masiv de vulcanul numit Sala Traian
Aosom
Un meci de playoff înainte de vreme, cu puls 200 până la ultima sirenă. 2.500 de spectatori (1.812 plătitori) în Sala Traian din Râmnicu Vâlcea, 40 de minute de baschet în care niciuna dintre echipe nu a reușit să se desprindă decisiv și un final care a ținut toată sala cu sufletul la gură. Un […]

Sursa: Valcea Info

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