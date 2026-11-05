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Sport

Baschet / SCMU Craiova a dat suta și cu Gence în Fiba Europe Cup

t Scris de tiberiu cocora
Baschet / SCMU Craiova a dat suta și cu Gence în Fiba Europe Cup
Aosom
SCMU Craiova a obținut un nou succes pe plan european, după ce a trecut de Gence BC, scor 105-96, miercuri seară, în Sala Polivalentă. Formația pregătită de Zare Markovski a avut parte de un meci complicat în Grupa C din FIBA Europe Cup, dar a făcut diferența în ultimul sfert, când a reușit să se […]

Sursa: Gazeta De Sud

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