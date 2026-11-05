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Sport

Baschetbalistele de la Universitatea Cluj au fost surclasate de Umana Reyer Venezia, în EuroCup

s Scris de sergiu crăciun(
Baschetbalistele de la Universitatea Cluj au fost surclasate de Umana Reyer Venezia, în EuroCup
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Universitatea Cluj a fost surclasată de echipa italiană Umana Reyer Venezia, cu scorul de 96-43 (27-8, 24-12, 24-13, 21-10), miercuri seara, în Sala Sporturilor „Horia Demian”, în Grupa F a competiției de baschet feminin EuroCup.

Sursa: Monitorul Cluj

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