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Sport

Bătaie generală la o gală de box din Turcia. Haos după ce spectatorii au invadat ringul

v Scris de valentin-marian burlacu
Bătaie generală la o gală de box din Turcia. Haos după ce spectatorii au invadat ringul
Aosom
Disputat la Istanbul, meciul de box dintre Umut Camkiran și Mourad Aliev (31 de ani) a iscat un scandal de neimaginat. Spectatorii au pătruns lângă ring, iar boxerul francez a fost scos de acolo în timp ce se aruncau scaune.

Sursa: Adevarul

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