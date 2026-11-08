 Sari la conținut
M
S-a finalizat lărgirea la patru benzi a DN 79, între Aeroportul Oradea și Nojorid
·
Mesagerul | Știri care contează
Sport

Bătaie generală la Valencia - Real Madrid! Intervenție în forță a poliției

d Scris de digi sport
Bătaie generală la Valencia - Real Madrid! Intervenție în forță a poliției
Aosom
Bătaie generală la Valencia - Real Madrid! Intervenție în forță a poliției

Sursa: Digisport

Citește mai departe la sursa originală
Distribuie: Facebook

La curent cu ultimele articole

Tech