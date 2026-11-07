Bayern a câștigat și rămâne lider în Bundesliga! Manuel Neuer a intrat în istoria clubului, dar a ieșit accidentat

Bayern Munchen s-a impus pe terenul celor de la Mainz, scor 2-1, în etapa a 9-a din Bundesliga, și și-a păstrat prima poziție în clasament. Joshua Kimmich și Lennart Karl au înscris pentru bavarezi, într-o partidă în care Manuel Neuer (40 de ani) a stabilit un nou record în istoria clubului, dar a fost nevoit să părăsească terenul înainte de pauză, din cauza unei accidentări. ...

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