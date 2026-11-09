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Bayern Munchen plătește cu 25 de milioane de euro pe sezon un fotbalist care suferă de epilepsie: „Ne confruntăm cu o dilemă”

o Scris de onuț buzoianu
Bayern Munchen plătește cu 25 de milioane de euro pe sezon un fotbalist care suferă de epilepsie: „Ne confruntăm cu o dilemă”
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La Bayern Munchen, Jamal Musiala, 23 de ani, câștigă 25 de milioane de euro brut pe sezon plus bonusuri care, dacă sunt activate, i-ar putea aduce câștiguri totale de 30 de milioane de euro.

Sursa: Jurnalul Ro

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