 Sari la conținut
M
S-a finalizat lărgirea la patru benzi a DN 79, între Aeroportul Oradea și Nojorid
·
Mesagerul | Știri care contează
Sport

Bayern, victorie la Mainz. Kane, cel mai bun pasator din Bundesliga + meci istoric pentru Neuer

c Scris de cristian mihală
Bayern, victorie la Mainz. Kane, cel mai bun pasator din Bundesliga + meci istoric pentru Neuer
Aosom
Bayern rămâne singura formaţie din top 5 campionate ale Europei neînvinsă în acest sezon în toate competițiile. Bavarezii s-au impus azi cu 2-1 pe terenul lui M

Sursa: Eurosport Romania

Citește mai departe la sursa originală
Distribuie: Facebook

La curent cu ultimele articole

Tech