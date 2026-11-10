Becali l-a ofertat să vină la FCSB și a primit răspunsul pe loc: „Luni mă întâlnesc cu el”

Gigi Becali (68 de ani), patronul celor de la FCSB, a anunțat că urmează să se întâlnească luni cu impresarii Bogdan Mara și Bogdan Apostu, pentru a discuta despre posibile transferuri la formația roș-albastră. Finanțatorul roș-albaștrilor a dezvăluit că și-a dorit să-l aducă pe Bogdan Mara în conducerea clubului, însă fostul director sportiv de la CFR Cluj a refuzat propunerea. ...

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