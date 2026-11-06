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Becker dă de înţeles că Zverev e rusofil. Motivul pentru care Sascha nu e popular în Germania

c Scris de cristian mihală
Becker dă de înţeles că Zverev e rusofil. Motivul pentru care Sascha nu e popular în Germania
Aosom
Boris Becker a lăsat de înţeles că Alexander Zverev, noul lider mondial din tenis, nu este atât de popular în Germania pentru că este rusofil. Sascha a fost năs

Sursa: Eurosport Romania

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