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Sport

Ben Shelton, în finală la Paris, după o revenire de gală. Ne aşteaptă un ultim act de colecţie?

c Scris de cristian mihală
Ben Shelton, în finală la Paris, după o revenire de gală. Ne aşteaptă un ultim act de colecţie?
Aosom
Ben Shelton a pus capăt visului frumos al francezilor de a avea un reprezentant în finala de la Paris, ultimul ATP 1000 al anului. Deşi a pierdut primul set cu

Sursa: Eurosport Romania

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