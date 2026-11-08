Bistrița - Podravka, în etapa #7 din Liga Campionilor » Cu o victorie, Gloria își consolidează locul 3

Gloria Bistrița joacă astăzi pe teren propriu de la ora 17:00 cu Podravka Koprivnica în etapa a 7 din Liga Campionilor. Partida va fi livetext pe GSP.ro și transmisă în direct de Prima Sport 4 și Digi Sport 4. După primele 6 etape, Gloria Bistrița este pe locul3 în grupă cu 8 puncte acumulate din 4 victorii. ...

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