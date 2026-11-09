Black Friday ajunge și în cazinourile online: Cum se schimbă promoțiile în luna noiembrie?

Noiembrie este asociată, în mod tradițional, cu perioada reducerilor de Black Friday, însă fenomenul nu mai este limitat de mult la retail, tehnologie sau produse pentru casă. Black Friday a devenit și pentru platformele de jocuri de noroc online o ocazie de a desfășura campanii tematice, cu oferte și mecanici promoționale adaptate perioadei. ...

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