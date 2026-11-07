„Bocciu”, ședință cu jucătorii Rapidului: „Joacă străinii ăștia numai la mișto!” » Ce s-a întâmplat imediat după 1-1 cu Farul

Jucătorii Rapidului au fost băgați într-o ședință-blitz de către galerie după 1-1 cu Farul în etapa 15 a Superligii. Rapid a condus la Ovidiu după golul lui Bubanja din minutul 32, dar s-a văzut egalată în partea a doua, minutul 53, când Răzvan Tănasă și-a trecut numele pe tabelă. A fost al doilea pas greșit în ultimele 3 etape, dureros mai ales în condițiile în care Dinamo a pierdut în această rundă și giuleștenii aveau posibilitatea să o egaleze la puncte. ...

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