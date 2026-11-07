 Sari la conținut
M
S-a finalizat lărgirea la patru benzi a DN 79, între Aeroportul Oradea și Nojorid
·
Mesagerul | Știri care contează
Sport

„Bocciu”, ședință cu jucătorii Rapidului: „Joacă străinii ăștia numai la mișto!” » Ce s-a întâmplat imediat după 1-1 cu Farul

r Scris de remus dinu
„Bocciu”, ședință cu jucătorii Rapidului: „Joacă străinii ăștia numai la mișto!” » Ce s-a întâmplat imediat după 1-1 cu Farul
Aosom
Jucătorii Rapidului au fost băgați într-o ședință-blitz de către galerie după 1-1 cu Farul în etapa 15 a Superligii. Rapid a condus la Ovidiu după golul lui Bubanja din minutul 32, dar s-a văzut egalată în partea a doua, minutul 53, când Răzvan Tănasă și-a trecut numele pe tabelă. A fost al doilea pas greșit în ultimele 3 etape, dureros mai ales în condițiile în care Dinamo a pierdut în această rundă și giuleștenii aveau posibilitatea să o egaleze la puncte. ...

Sursa: Gsp

Citește mai departe la sursa originală
Distribuie: Facebook

La curent cu ultimele articole

Tech