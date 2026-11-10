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Sport

Bojana Popovic a fost demisă fulgerător de la CSM București! Oficialii și-au ales deja un înlocuitor

a Scris de amelia ionescu
Bojana Popovic a fost demisă fulgerător de la CSM București! Oficialii și-au ales deja un înlocuitor
Aosom
CSM București trece printr-o schimbare importantă pe banca tehnică.

Sursa: Adevarul

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