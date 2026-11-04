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Borussia Dortmund - Betis 2-1. Visul frumos s-a încheiat pentru iberici în Germania, după 3 victorii consecutive

d Scris de digi sport
Borussia Dortmund - Betis 2-1. Visul frumos s-a încheiat pentru iberici în Germania, după 3 victorii consecutive
Aosom
Borussia Dortmund - Betis 2-1. Visul frumos s-a încheiat pentru iberici în Germania, după 3 victorii consecutive

Sursa: Digisport

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