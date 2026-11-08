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Sport

Borza a dat de Greenwood și după 12 minute deja a "explodat" de nervi! Scor final 0-5

d Scris de digi sport
Borza a dat de Greenwood și după 12 minute deja a "explodat" de nervi! Scor final 0-5
Aosom
Borza a dat de Greenwood și după 12 minute deja a "explodat" de nervi! Scor final 0-5

Sursa: Digisport

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