Bosniacii au văzut imaginea publicată de Nicolae Stanciu și au rămas șocați: „Haos în România!”

Decizia lui Nicolae Stanciu (33 de ani) de a nu onora convocarea la echipa națională pentru ultimele două meciuri din Liga Națiunilor a provocat reacții și în Bosnia. Presa bosniacă a analizat situația apărută după declarațiile selecționerului Gheorghe Hagi și mesajul publicat ulterior de căpitanul României, care a prezentat documente medicale pentru a demonstra că este accidentat. „Comunicarea noastră a fost foarte clară. ...

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