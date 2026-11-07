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Brest - CSM București, în etapa a 7-a din Liga Campionilor » „Tigroaicele” pot urca pe 3 cu o victorie

c Scris de costi prună
Brest - CSM București, în etapa a 7-a din Liga Campionilor » „Tigroaicele” pot urca pe 3 cu o victorie
Aosom
CSM București joacă astăzi, de la ora 19:00, în deplasare cu Brest, în etapa a 7-a din Liga Campionilor. Partida va fi liveTEXT pe GSP.ro și transmisă în direct de Prima Sport 2 și Digi Sport 2. După o pauză de 3 săptămâni, competiție se reia cu meciurile etapei a 7. Brest - CSM București, live de la 19:00 CSM București a pierdut în ultima etapă pe teren propriu, 22-30 partida cu Sola și este pe locul 4 în clasament cu 6 puncte. ...

Sursa: Gsp

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