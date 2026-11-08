Brighton, următoarea adversară europeană a Craiovei, a urcat pe 2 în Premier League!

Brighton, următoarea adversară a Universității Craiova în Conference League, a câștigat astăzi în Premier League, 2-0 contra lui Brentford, și a urcat pe locul 2 în campionatul Angliei. Primul gol, venit în minutul 15, a fost o bijuterie. Diego Gomez a intrat în posesie în afara suprafeței de pedeapsă, s-a chinuit puțin să potolească mingea, dar în cele din urmă a ales să șuteze câtă vreme balonul încă țopăia. ...

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