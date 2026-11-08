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S-a finalizat lărgirea la patru benzi a DN 79, între Aeroportul Oradea și Nojorid
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Sport

Bucharest 21K: Participă 2.000 de alergători. Restricţii de circulaţie în centrul Capitalei

r Scris de redactor, roxana popa
Bucharest 21K: Participă 2.000 de alergători. Restricţii de circulaţie în centrul Capitalei
Aosom
Prima ediţie Bucharest 21K va fi azi străzile Capitalei. Pentru desfăşurarea curselor în siguranţă, circulaţia rutieră va fi restricţionată temporar

Sursa: Stiri Pe Surse

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