Pentru prima dată în cei 22 de ani de existență, Congresul Internațional de Feng Shui (International Feng Shui Convention) a fost organizat în Europa, Bucureștiul devenind gazda celei de-a 22-a ediții a evenimentului. Desfășurat în perioada 24–25 octombrie 2026, la Radisson Blu București, sub Patronajul Ministerului Culturii, congresul a reunit 150 de participanți din 30 […] The post Bucureștiul, gazda Congresului Internațional de Feng Shui: maeștri din întreaga lume, reuniți în România la inițiativa Cristinei Groza. 150 de participanți din 30 de țări, reuniți în România first appeared on Suceava News Online.

Sursa: Suceava News Online Citește mai departe la sursa originală ↗