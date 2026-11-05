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Bucureștiul, gazda Congresului Internațional de Feng Shui: maeștri din întreaga lume, reuniți în România la inițiativa Cristinei Groza. 150 de participanți din 30 de țări, reuniți în România

s Scris de suceava news online
Bucureștiul, gazda Congresului Internațional de Feng Shui: maeștri din întreaga lume, reuniți în România la inițiativa Cristinei Groza. 150 de participanți din 30 de țări, reuniți în România
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Pentru prima dată în cei 22 de ani de existență, Congresul Internațional de Feng Shui (International Feng Shui Convention) a fost organizat în Europa, Bucureștiul devenind gazda celei de-a 22-a ediții a evenimentului. Desfășurat în perioada 24–25 octombrie 2026, la Radisson Blu București, sub Patronajul Ministerului Culturii, congresul a reunit 150 de participanți din 30 […] The post Bucureștiul, gazda Congresului Internațional de Feng Shui: maeștri din întreaga lume, reuniți în România la inițiativa Cristinei Groza. 150 de participanți din 30 de țări, reuniți în România first appeared on Suceava News Online.

Sursa: Suceava News Online

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