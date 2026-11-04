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Sport

Bucurie mare în familia lui Charles Leclerc. Pilotul și soția sa au devenit părinți

a Scris de anca flondor
Bucurie mare în familia lui Charles Leclerc. Pilotul și soția sa au devenit părinți
Aosom
Pilotul echipei Ferrari, Charles Leclerc, a devenit tată, au anunţat el şi soţia sa, Alexandra, miercuri, pe reţelele de socializare.

Sursa: Stiri Pe Surse

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