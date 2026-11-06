 Sari la conținut
M
Comunicat PMB
·
Mesagerul | Știri care contează
Sport

Bun pentru Celta Vigo, inapt pentru echipa națională! Ionuț Radu nu vine la meciurile tricolorilor și a trimis o scrisoare

a Scris de alexandru atanase
Bun pentru Celta Vigo, inapt pentru echipa națională! Ionuț Radu nu vine la meciurile tricolorilor și a trimis o scrisoare
Aosom
Portarul român Ionuț Radu a apărat un penalty aseară, în meciul dintre Celta Vigo și Union Saint Gilloise, dar s-a declarat indisponibil pentru echipa națională.

Sursa: Ziare

Citește mai departe la sursa originală
Distribuie: Facebook

La curent cu ultimele articole

Tech