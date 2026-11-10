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Butirat de sodiu și glutamina: cum le privești într-o rutină pentru sănătatea digestivă

r Scris de redactia gsp
Butirat de sodiu și glutamina: cum le privești într-o rutină pentru sănătatea digestivă
Aosom
Interesul pentru sănătatea digestivă a crescut mult în ultimii ani, iar suplimentele sunt adesea prezentate ca răspuns rapid pentru orice disconfort. În realitate, intestinele sunt influențate de alimentație, hidratare, somn, mișcare, stres, istoricul medical și tratamentele urmate. Un produs poate avea loc într-o rutină, dar nu înlocuiește aceste baze. ...

Sursa: Gsp

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