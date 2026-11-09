Cadoul pentru tipul care are deja tot

Problema nu e bugetul, e ideeaExistă o categorie de oameni pentru care cumpărăturile de sărbători sunt un coșmar: cei care își cumpără singuri tot ce le trebuie. Nu au nevoie de nimic, nu cer nimic și, când îi întrebi ce vor, ridică din umeri. Pentru ei, cadoul util e inutil prin definiție — și-l luau oricum. Set de sah cu accesorii de vin, din gama de cosuri cadou pentru barbati. ...

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