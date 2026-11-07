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Sport

Cadoul primit de jucătorii Corvinului imediat după 1-0 cu FCSB

d Scris de daniel grigore
Cadoul primit de jucătorii Corvinului imediat după 1-0 cu FCSB
Aosom
Nicolae Pîrvulescu (29 de ani), titular în FCSB - Corvinul 0-1, schimbat în minutul 69, a dezvăluit ce au cerut el și colegii săi în vestiar, după ce au învins formația roș-albastră în etapa 15 a campionatului. Corvinul a încheiat turul sezonului regulat în cel mai bun mod posibil, cu un succes la București, 1-0 împotriva FCSB-ului. Hunedorenii vor avea liniște în următoarele săptămâni, o perioadă de pauză destinată meciurilor internaționale. ...

Sursa: Gsp

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