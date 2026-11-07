 Sari la conținut
M
S-a finalizat lărgirea la patru benzi a DN 79, între Aeroportul Oradea și Nojorid
·
Mesagerul | Știri care contează
Sport

Cagliari - Frosinone, duel în etapa 11 din Serie A » Daniel Bîrligea este anunțat titular

m Scris de mihai șovei
Cagliari - Frosinone, duel în etapa 11 din Serie A » Daniel Bîrligea este anunțat titular
Aosom
Cagliari - Frosinone, duel în etapa 11 din Serie A, se joacă astăzi, de la ora 16:00. Meciul va fi în direct pe Prima Sport 5, dar și în format liveTEXT pe GSP.ro. Având în vedere accidentarea serioasă a lui Antonio Raimondo, concurentul pentru postul de titular al românului, Daniel Bîrligea are șanse foarte mari să fie titularizat în premieră în Serie A pentru oaspeți. ...

Sursa: Gsp

Citește mai departe la sursa originală
Distribuie: Facebook

La curent cu ultimele articole

Tech