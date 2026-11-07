Cagliari - Frosinone, duel în etapa 11 din Serie A » Daniel Bîrligea este anunțat titular

Cagliari - Frosinone, duel în etapa 11 din Serie A, se joacă astăzi, de la ora 16:00. Meciul va fi în direct pe Prima Sport 5, dar și în format liveTEXT pe GSP.ro. Având în vedere accidentarea serioasă a lui Antonio Raimondo, concurentul pentru postul de titular al românului, Daniel Bîrligea are șanse foarte mari să fie titularizat în premieră în Serie A pentru oaspeți. ...

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