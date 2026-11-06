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Sport

Calculele pentru ultimele două locuri de la Turneul Campionilor. Fritz îl provoacă pe Alcaraz

c Scris de cristian mihală
Calculele pentru ultimele două locuri de la Turneul Campionilor. Fritz îl provoacă pe Alcaraz
Aosom
Taylor Fritz luptă azi contra lui Carlos Alcaraz în sferturile de la Paris, iar un succes s-ar traduce în obținerea biletelor pentru Turneul Campionilor. Americ

Sursa: Eurosport Romania

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