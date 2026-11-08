 Sari la conținut
M
S-a finalizat lărgirea la patru benzi a DN 79, între Aeroportul Oradea și Nojorid
·
Mesagerul | Știri care contează
Sport

Calificări nebune pe condiții dificile de ploaie în Formula 1! Lando Norris va pleca din pole-position în Marele Premiu de la São Paulo

d Scris de daniel mihai dragomir
Calificări nebune pe condiții dificile de ploaie în Formula 1! Lando Norris va pleca din pole-position în Marele Premiu de la São Paulo
Aosom
Lando Norris a obținut pole-position la Interlagos, într-o sesiune afectată de ploaie, întârzieri, un steag roșu și mai multe penalizări.

Sursa: Stiri Pe Surse

Citește mai departe la sursa originală
Distribuie: Facebook

La curent cu ultimele articole

Tech