 Sari la conținut
M
Comunicat PMB
·
Mesagerul | Știri care contează
Sport

Campioana de la Wimbledon, calificată în semifinale la WTA Finals: „Nu aveam nicio idee cum se face calculul”

l Scris de luminița paul
Campioana de la Wimbledon, calificată în semifinale la WTA Finals: „Nu aveam nicio idee cum se face calculul”
Aosom
Linda Noskova (21 de ani, locul 8 mondial) este prima jucătoare calificată în penultimul act la WTA Finals de la Indian Wells, după 6-3, 6-3 cu Coco Gauff (22 de ani, numărul 4 WTA), dar cehoaica a aflat după meci că a avansat în faza următoare. Campioana de la Wimbledon, Linda Noskova, a livrat o evoluție excelentă în al doilea meci jucat în Grupa 1 de la WTA Finals, reușind să se impună cu un dublu 6-3, în numai 76 de minute, în fața învingătoarei din 2024, Coco Gauff. ...

Sursa: Gsp

Citește mai departe la sursa originală
Distribuie: Facebook

La curent cu ultimele articole

Tech