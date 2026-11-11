Campioana de la Wimbledon, calificată în semifinale la WTA Finals: „Nu aveam nicio idee cum se face calculul”

Linda Noskova (21 de ani, locul 8 mondial) este prima jucătoare calificată în penultimul act la WTA Finals de la Indian Wells, după 6-3, 6-3 cu Coco Gauff (22 de ani, numărul 4 WTA), dar cehoaica a aflat după meci că a avansat în faza următoare. Campioana de la Wimbledon, Linda Noskova, a livrat o evoluție excelentă în al doilea meci jucat în Grupa 1 de la WTA Finals, reușind să se impună cu un dublu 6-3, în numai 76 de minute, în fața învingătoarei din 2024, Coco Gauff. ...

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