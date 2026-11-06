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Campioană olimpică de tineret la 50 m spate, Daria Silișteanu va sărbători „aurul” la Otopeni

v Scris de valentin-marian burlacu
Campioană olimpică de tineret la 50 m spate, Daria Silișteanu va sărbători „aurul” la Otopeni
Aosom
Daria Silişteanu a cucerit a 3-a medalie pentru România la Jocurile Olimpice pentru Tineret de la Dakar (Senegal). Înotătoarea s-a impus în proba de 50 m spate.

Sursa: Adevarul

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