Campionatele Naționale în bazin scurt debutează miercuri la Otopeni fără David Popovici printre participanți

Campionatele Naționale în bazin scurt (11-15 noiembrie) încep miercuri la Otopeni cu probele individuale de 400 m mixt și 800 m liber. David Popovici nu participă la această întrecere, el fiind pentru al treilea an consecutiv în care nu înoată sezonul de bazin scurt. Vor fi prezenți la start Daria Silișteanu, triplă medaliată recent la Jocurile Olimpice de Tineret de la Dakar, Aissia Prisecariu, Denis Popescu, Robert Badea, Andrei Ungur sau Vlad Stancu. ...

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