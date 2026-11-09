Primele trei clasate au obținut victorii clare în etapa a 10-a din Campionatul de Minifotbal Brăila. Liderul campionatului, Juventus, s-a impus la scor, 11-5, în partida cu penultima clasată, Viitorul. Jucătorul partidei a fost Claudio Ene, autor a 6 goluri. United a câștigat cu 6-0 meciul cu echipa de pe locul al 4-lea, All Stars. […] Articolul Campionatul de Minifotbal Brăila. Juventus rămâne lider și după etapa a 10-a apare prima dată în Obiectiv Vocea Brăilei.

Sursa: Objective Voice Of Braila Citește mai departe la sursa originală ↗