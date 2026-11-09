Campionul cu AC Milan s-a declarat impresionat de Inter: „De neoprit când joacă așa”

Paolo Di Canio, fostul atacant de la Juventus și Milan, a oferit o analiză a victoriei obținute de Inter în fața celor de la Como, scor 2-0, în etapa 11 din Serie A. Di Canio, campion cu Milan în 1996, l-a lăudat pe Marcus Thuram, autorul golului de 2-0, despre care a spus că trage echipă după el. Apoi, fostul atacant a declarat că echipa lui Cristi Chivu e de neoprit în Italia atunci când jucătorii sunt 100% concentrați. ...

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