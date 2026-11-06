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S-a finalizat lărgirea la patru benzi a DN 79, între Aeroportul Oradea și Nojorid
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Sport

Campionul de tenis de masă care a plâns pentru Cristiano Ronaldo

a Scris de anca flondor
Campionul de tenis de masă care a plâns pentru Cristiano Ronaldo
Aosom
Românul este nemulțumit de modul în care idolul său a fost tratat la finalul carierei internaționale. Ronaldo și-a anunțat retragerea

Sursa: Stiri Pe Surse

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