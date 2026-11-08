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S-a finalizat lărgirea la patru benzi a DN 79, între Aeroportul Oradea și Nojorid
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Sport

Campionul român care a plâns pentru Cristiano Ronaldo, retras de la naționala Portugaliei

t Scris de teodor serban
Campionul român care a plâns pentru Cristiano Ronaldo, retras de la naționala Portugaliei
Aosom
Andrei Istrate, component al echipei de tenis de masă a României, e fan înfocat al portughezului Cristiano Ronaldo.

Sursa: Ziare

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