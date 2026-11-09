„Când joci cu Salah și Osimhen...” » „Tricolorul” lăudat de Hagi simte că a progresat după plecarea din România: „Nivel foarte ridicat”

Catalogat drept „un câștig” de Gică Hagi la precedenta acțiune, stoperul Matei Ilie, 23 de ani, legitimat în Turcia, la Kasimpașa, spune că nivelul din prima ligă turcă l-a ajutat să progreseze în ultimele luni. Matei Ilie a debutat la prima reprezentativă în iunie, în remiza cu Georgia de la Tbilisi, 1-1. ...

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