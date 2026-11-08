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Care este povestea Singureni Manor Polo Club, un business într-o pădure de aproape 1.000 de hectare la o oră de Bucureşti. De ce Cristina Roşca, omul din spatele complexului vrea să dezvolte o şcoală de polo călare

i Scris de ioana mihai-andrei
Care este povestea Singureni Manor Polo Club, un business într-o pădure de aproape 1.000 de hectare la o oră de Bucureşti. De ce Cristina Roşca, omul din spatele complexului vrea să dezvolte o şcoală de polo călare
Aosom
La mai puţin de o oră de Bucureşti, într-o pădure de aproape 1.000 de hectare, se construieşte discret un univers în care caii, gastronomia,...

Sursa: Zf Ro

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