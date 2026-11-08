 Sari la conținut
M
Comunicat PMB
·
Mesagerul | Știri care contează
Sport

Carlos Alcaraz a câștigat turneul ATP Masters 1.000 de la Paris, după ce l-a învins pe Ben Shelton

d Scris de digi sport
Carlos Alcaraz a câștigat turneul ATP Masters 1.000 de la Paris, după ce l-a învins pe Ben Shelton
Aosom
Carlos Alcaraz a câștigat turneul ATP Masters 1.000 de la Paris, după ce l-a învins pe Ben Shelton

Sursa: Digisport

Citește mai departe la sursa originală
Distribuie: Facebook

La curent cu ultimele articole

Tech