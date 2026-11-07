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Sport

Carlos Alcaraz, adversarul lui Ben Shelton în finala turneului ATP de la Paris

a Scris de andreea năstase
Carlos Alcaraz, adversarul lui Ben Shelton în finala turneului ATP de la Paris
Aosom
Tenismanul spaniol Carlos Alcaraz, locul 3 mondial, s-a calificat sâmbătă în prima sa finală la turneul ATP Masters 1.000 de la Paris, după o victorie cu 6-4, 6-4 în faţa norvegianului Casper Ruud, locul 23 mondial.

Sursa: Stiri Pe Surse

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