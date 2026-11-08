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Carlos Alcaraz câștigă trofeul la Paris, după o finală cu americanul Ben Shelton

i Scris de iulia horovei
Carlos Alcaraz câștigă trofeul la Paris, după o finală cu americanul Ben Shelton
Aosom
Spaniolul Carlos Alcaraz a câştigat turneul de tenis ATP Masters 1.000 de la Paris, după ce l-a învins, duminică, pe americanul Ben Shelton în două seturi, 7-6 (7/5), 7-5, în finală.

Sursa: Dcnews

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