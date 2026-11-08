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Sport

Carlos Alcaraz, cu "armele pe masă" înainte de finala de la Paris: "Vreau să mă răzbun pe el!"

c Scris de cristian mihală
Carlos Alcaraz, cu "armele pe masă" înainte de finala de la Paris: "Vreau să mă răzbun pe el!"
Aosom
Carlos Alcaraz e cu gândul la revanşă, înainte de finala ATP 1000 de la Paris de azi (ora 16:00), în care Ben Shelton îi va fi adversar. În septembrie, în sfert

Sursa: Eurosport Romania

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