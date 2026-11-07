Carlos Alcaraz îl învinge pe Casper Ruud și se califică în finala Mastersului de la Paris. Spaniolul se va duela cu Ben Shelton pentru trofeu

Carlos Alcaraz s-a calificat sâmbătă în finala turneului ATP Masters 1000 de la Paris, după ce l-a învins pe norvegianul Casper Ruud. Spaniolul va juca duminică pentru trofeu împotriva americanului Ben Shelton, care a trecut în semifinale de favoritul publicului, francezul Luca Van Assche.

Sursa: Mediafax Ro Citește mai departe la sursa originală ↗