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Sport

Carlos Alcaraz îl învinge pe Casper Ruud și se califică în finala Mastersului de la Paris. Spaniolul se va duela cu Ben Shelton pentru trofeu

p Scris de petre apostol
Carlos Alcaraz îl învinge pe Casper Ruud și se califică în finala Mastersului de la Paris. Spaniolul se va duela cu Ben Shelton pentru trofeu
Aosom
Carlos Alcaraz s-a calificat sâmbătă în finala turneului ATP Masters 1000 de la Paris, după ce l-a învins pe norvegianul Casper Ruud. Spaniolul va juca duminică pentru trofeu împotriva americanului Ben Shelton, care a trecut în semifinale de favoritul publicului, francezul Luca Van Assche.

Sursa: Mediafax Ro

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