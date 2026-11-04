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Carlos Alcaraz, specialist al tie-break-urilor! Ibericul a debutat cu dreptul la Paris

t Scris de tudor moisa
Carlos Alcaraz, specialist al tie-break-urilor! Ibericul a debutat cu dreptul la Paris
Aosom
Carlos Alcaraz l-a învins pe Alex Michelsen în turul al 2-lea la Paris, scor 7-6 (4), 6-3, avansând în optimile de finală, unde îl va întâlni pe Matteo Berretti

Sursa: Eurosport Romania

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