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Sport

Cât costă să vezi Supercupa Spaniei la Istanbul

a Scris de anca flondor
Cât costă să vezi Supercupa Spaniei la Istanbul
Aosom
Supercupa Spaniei se joacă sezonul acesta la Istanbul, după ce turneul a fost mutat din Arabia Saudită. Tot acolo sunt si semifinalele

Sursa: Stiri Pe Surse

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