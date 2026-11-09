Cât mai costă un apartament în orașul tău?

Prețurile apartamentelor s-au menținut luna trecută la un nivel relativ stabil în marile orașe din România, potrivit Indicelui Imobiliare.ro. Media a atins, la nivel național, pragul de 2.025 euro/mp util, un preț cu 5% mai mare decât cel solicitat în perioada similară a anului trecut.

Sursa: Ziar Online - Site Cu Știri De Top Din România | L Citește mai departe la sursa originală ↗