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Cătălin Botezatu a analizat ținuta Ursulei von der Leyen de la întâlnirea cu Nicușor Dan. Ce detaliu a fost taxat de designer: „Păcat că are «sânge albastru»”

d Scris de diana stamen
Cătălin Botezatu a analizat ținuta Ursulei von der Leyen de la întâlnirea cu Nicușor Dan. Ce detaliu a fost taxat de designer: „Păcat că are «sânge albastru»”
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Apariția Ursulei von der Leyen la Palatul Cotroceni, unde s-a întâlnit cu președintele Nicușor Dan, a fost analizată și din punct de vedere vestimentar. Cătălin Botezatu a comentat pentru Libertatea ținuta președintei Comisiei Europene și a explicat ce îi place la alegerea făcută, dar și ce consideră că lipsește.

Sursa: Ziar Online - Site Cu Știri De Top Din România | L

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